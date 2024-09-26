Минфин США объявил санкции против нескольких российских обменников виртуальной валюты

Министерство финансов США раскрыло детали о разоблаченной сети обмена виртуальной валюты, которую считают причастной к отмыванию средств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства от 26 сентября.

Речь идет о российской сети обмена виртуальной валюты PM2BTC и связанного с ней россиянина Сергея Сергеевича Иванова, а также сети Cryptex, зарегистрированной в небольшой островной стране Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море, которая действует в России и причастна к отмыванию средств от преступной деятельности.

"PM2BTC предоставляет услуги прямого обмена валют на рубли с использованием финансовых учреждений, находящихся под санкциями США, другим способом способствует обходу санкций, а также не поддерживает надежную и эффективную программу по борьбе с отмыванием средств", – отметили в коммюнике.

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Через сеть Cryptex, как считают, прошли 51,2 млн долларов США, полученных благодаря кибератакам с помощью вирусов-вымогателей. США считают, что ее активно использовали для своих нужд различные киберзлоумышленники, некоторые из которых уже под санкциями США.

Одновременно следственный отдел по кибервопросам Секретной службы США и ряд ведомств Нидерландов изъяли интенет-домены и другую инфраструктуру, которая использовалась PM2BTC, UAPS и Cryptex.

В дополнение, Госдеп США объявил вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию, которая поможет поймать упомянутого Иванова.

Секретная служба США и прокуратура Восточного округа Вирджинии выдвинули обвинения в отношении Иванова и еще одного россиянина Тимура Сахмаметова.

Ранее в своем заявлении по поддержке Украины президент США анонсировал меры против разоблаченной криптосети, не приводя других деталей.

Напомним, в августе США предложили 2,5 млн долларов за информацию о хакере из Беларуси.