Норвегія оголосила в розшук чоловіка, причетного до вибуху пейджерів у Лівані

Норвегія в четвер оголосила в міжнародний розшук чоловіка, пов'язаного з болгарською компанією, яка може бути причетна до розповсюдження вибухових електронних пристроїв серед бойовиків угруповання "Хезболла" в Лівані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Багатонаціональне розслідування намагається з'ясувати, як тисячі пейджерів і рацій були підготовлені до підриву, і як вони потрапили до Лівану.

"Хезболла" і ліванський уряд звинуватили Ізраїль у скоординованих дводенних атаках, в результаті яких загинуло щонайменше 39 осіб і було поранено понад 3 тисячі, в тому числі цивільних осіб. Ізраїль не підтвердив і не заперечив свою причетність.

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"Сьогодні ми від імені поліції Осло оголосили його в міжнародний розшук", – повідомила агентству Есте Дале Сундет, прессекретарка Норвезької національної служби кримінальних розслідувань.

У відомстві відмовилися назвати ім'я чоловіка або повідомити його громадянство. Відомо лише, що він працював у норвезькій компанії.

Норвезьке інформаційне агентство NTB написало в четвер, що 39-річний чоловік поїхав до Сполучених Штатів минулого тижня, але зник після прибуття туди.

Згодом про зникнення чоловіка було оголошено в середу, пише один з найбільших норвезьких таблоїдів VG з посиланням на поліцію.

Генеральний директор норвезької компанії DN Group, де працював чоловік, повідомив AP в електронному листі, що компанія "безуспішно намагалася зв'язатися з нашим співробітником відтоді, як ми вперше почули серйозні звинувачення про його ймовірну приватну діяльність, про яку ми не знали і яка не має нічого спільного з нами як компанією".

Чоловік має норвезький паспорт і живе в Норвегії вже 12 років, але народився в іншій країні, повідомляє NTB.

Інформаційне агентство описало його як одного із засновників болгарської компанії, яка, як стверджується, була пов'язана з постачанням пейджерів для "Хезболли".

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Ізраїль протягом щонайменше 15 років міг планувати операцію з підриву електронних пристроїв у Лівані через підставні компанії.

У Білому домі заявили, що не надавали підтримки Ізраїлю в цій операції.