Норвегия объявила в розыск мужчину, причастного к взрыву пейджеров в Ливане

Норвегия в четверг объявила в международный розыск мужчину, связанного с болгарской компанией, которая может быть причастна к распространению взрывных электронных устройств среди боевиков группировки "Хезболла" в Ливане.

[Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Многонациональное расследование пытается выяснить, как тысячи пейджеров и раций были подготовлены к подрыву, и как они попали в Ливан.

"Хезболла" и ливанское правительство обвинили Израиль в скоординированных двухдневных атаках, в результате которых погибло по меньшей мере 39 человек и было ранено более 3 тысяч, в том числе гражданских лиц. Израиль не подтвердил и не отрицал свою причастность.

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"Сегодня мы от имени полиции Осло объявили его в международный розыск", – сообщила агентству Эсте Дале Сундет, пресс-секретарь Норвежской национальной службы уголовных расследований.

В ведомстве отказались назвать имя мужчины или сообщить его гражданство. Известно лишь, что он работал в норвежской компании.

Норвежское информационное агентство NTB написало в четверг, что 39-летний мужчина уехал в Соединенные Штаты на прошлой неделе, но исчез по прибытии туда.

Впоследствии об исчезновении мужчины было объявлено в среду, пишет один из крупнейших норвежских таблоидов VG со ссылкой на полицию.

Генеральный директор норвежской компании DN Group, где работал мужчина, сообщил AP в электронном письме, что компания "безуспешно пыталась связаться с нашим сотрудником с тех пор, как мы впервые услышали серьезные обвинения о его вероятной частной деятельности, о которой мы не знали и которая не имеет ничего общего с нами как компанией".

Мужчина имеет норвежский паспорт и живет в Норвегии уже 12 лет, но родился в другой стране, сообщает NTB.

Информационное агентство описало его как одного из основателей болгарской компании, которая, как утверждается, была связана с поставкой пейджеров для "Хезболлы".

По данным СМИ, американская разведка считает, что Израиль в течение не менее 15 лет мог планировать операцию по подрыву электронных устройств в Ливане через подставные компании.

В Белом доме заявили, что не оказывали поддержки Израилю в этой операции.