Зеленский встретился с Байденом в Белом доме
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Новости — Четверг, 26 сентября 2024, 21:54 —
Новости — Четверг, 26 сентября 2024, 21:54 —
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
Об этом сообщил "Голос Америки", пишет "Европейская правда".
Президент Украины должен представить американскому главе свой "план победы". Как Зеленский сообщил перед началом встречи, они обсудят его детали и скоординируют дальнейшие шаги.
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На фоне визита Зеленского в США Байден объявил о резком увеличении помощи по безопасности для Украины, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти $8 млрд, включая Patriot и авиабомбами JSOW.
Кроме того, в среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $375 млн.
Минфин США объявил санкции против нескольких российских обменников виртуальной валюты.
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