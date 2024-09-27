Португалия утвердила новую систему высылки нелегальных мигрантов

Португалия введет новую систему возвращения и высылки мигрантов, находящихся в стране без разрешения, и создаст Национальное подразделение по вопросам иностранцев и границ в составе полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Одной из трагических ошибок предыдущего правительства в вопросах миграции был способ ликвидации SEF (Службы по делам иностранцев и иммиграции)", – заявил министр правительства Антониу Лейтау Амару на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.

"Существовал пробел в возвращении, высылке нелегальных граждан, в отсутствии проверок и во многих задачах по контролю за въездом. Мы обещали, и сегодня мы реализуем создание Национального подразделения по вопросам иностранцев и границ в составе SEF", – добавил он.

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Лейтау Амару подчеркнул, что новое полицейское подразделение будет отвечать за "контроль воздушной границы", соблюдение иммиграционного законодательства, а также за высылку и репатриацию нелегальных мигрантов, что, по словам министра, пока "не работает".

Новые меры по возвращению и выдворению нелегальных мигрантов являются частью законопроекта о пограничном контроле, который правительство одобрило в четверг и который будет направлен в парламент.

Правительство объявило о создании нового полицейского подразделения в июне, когда опубликовало План действий в сфере миграции.

После отмены SEF 29 октября прошлого года полиция создала подразделение по безопасности аэропортов и пограничного контроля, которое контролирует лиц, въезжающих и выезжающих из страны воздушным транспортом, а также обеспечивает безопасность в аэропортах.

Напомним, новый министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо пообещал ввести жесткие миграционные и меры безопасности, в частности для ограничения количества искателей убежища в стране.

Тема миграции играла важную роль на досрочных выборах в нижнюю палату парламента Франции – Национальную ассамблею – в конце июня и в начале июля. Среди партий больше всего голосов собрало ультраправое "Национальное объединение", которое выступало на антииммиграционной платформе.