Прем'єр-міністр Румунії відкинув необхідність юридичного захисту одностатевих пар

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку поставив під сумнів необхідність запровадження цивільних партнерств, заявивши, що ЛГБТК-громадяни вже користуються рівними правами, незважаючи на те, що Страсбурзький суд з прав людини засудив Румунію за нездатність захистити одностатеві пари.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

В інтерв'ю партнеру Euractiv, Hotnews, Чолаку попросили відповісти на запитання читачки, яка виїхала з Румунії, про те, чому вона повинна повертатися в країну, де її стосунки юридично не визнаються.

Румунія є "найтолерантнішою" країною, сказав він після того, як спочатку сказав, що не до кінця розуміє "основну передумову питання".

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"У мене є ЛГБТ-друзі, деякі з них відвідували мій дім зі своїми одностатевими партнерами. Я не маю жодних проблем з цим", – додав він.

Коли йому сказали, що одностатеві пари потребують правового захисту, він поставив під сумнів, навіщо це потрібно, зазначивши, що він також не отримує "додаткового захисту".

"Хіба ми не всі рівні? Давайте не будемо вдаватися до позитивної дискримінації. Я повторюю: у мене немає проблеми, я не суджу вас, а ви не судіть мене. Ти мусульманин, я православний. У Румунії релігійні та етнічні меншини представлені в парламенті, і нас часто ставлять у приклад за нашу інклюзивність", – додав він.

Асоціація MozaiQ, група захисту прав ЛГБТК, засудила висловлювання Чолаку, заявивши, що вони свідчать про "серйозне нерозуміння потреб ЛГБТК-громадян Румунії і про те, як румунська держава порушує їхні права, відмовляючись визнавати цивільні партнерства".

Асоціація нагадала прем'єр-міністру про низку прав, яких позбавлені одностатеві пари, включаючи право на спадкування, право приймати медичні рішення за свого партнера, право на пенсію партнера, якщо він пережив його, і право на спільне володіння майном.

У травні 2023 року Європейський суд з прав людини виніс рішення проти Румунії за невизнання одностатевих пар. Хоча тепер країна зобов'язана запровадити законодавчу базу для визнання одностатевих сімей, уряд затягує з цим, посилаючись на брак суспільної готовності та сильну опозицію з боку Румунської православної церкви.