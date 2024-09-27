Премьер-министр Румынии отверг необходимость юридической защиты однополых пар

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поставил под сомнение необходимость введения гражданских партнерств, заявив, что ЛГБТК-граждане уже пользуются равными правами, несмотря на то, что Страсбургский суд по правам человека осудил Румынию за неспособность защитить однополые пары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В интервью партнеру Euractiv, Hotnews, Чолаку попросили ответить на вопрос читательницы, которая уехала из Румынии, о том, почему она должна возвращаться в страну, где ее отношения юридически не признаются.

Румыния является "самой толерантной" страной, сказал он, после того, как сначала сказал, что не до конца понимает "основную предпосылку вопроса".

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"У меня есть ЛГБТ-друзья, некоторые из них посещали мой дом со своими однополыми партнерами. У меня нет никаких проблем с этим", – добавил он.

Когда ему сказали, что однополые пары нуждаются в правовой защите, он поставил под сомнение такую потребность, отметив, что он также не получает "дополнительной защиты".

"Разве мы не все равны? Давайте не будем прибегать к позитивной дискриминации. Я повторяю: у меня нет проблемы, я не сужу вас, а вы не судите меня. Ты мусульманин, я православный. В Румынии религиозные и этнические меньшинства представлены в парламенте, и нас часто ставят в пример за нашу инклюзивность", – добавил он.

Ассоциация MozaiQ, группа защиты прав ЛГБТК, осудила высказывания Чолаку, заявив, что они свидетельствуют о "серьезном непонимании потребностей ЛГБТК-граждан Румынии и о том, как румынское государство нарушает их права, отказываясь признавать гражданские партнерства".

Ассоциация напомнила премьер-министру о ряде прав, которых лишены однополые пары, включая право на наследование, право принимать медицинские решения за своего партнера, право на пенсию партнера, если он пережил его, и право на совместное владение имуществом.

В мае 2023 года Европейский суд по правам человека вынес решение против Румынии за непризнание однополых пар. Хотя теперь страна обязана ввести законодательную базу для признания однополых семей, правительство затягивает с этим, ссылаясь на отсутствие общественной готовности и сильную оппозицию со стороны Румынской православной церкви.