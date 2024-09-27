Лукашенко слідом за Путіним "лякає" Захід ядерною зброєю та говорить про "червоні лінії"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко слідом за очільником Кремля Владіміром Путіним пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Про це повідомляє "БЕЛТА", передає "Європейська правда".

Як зазначається, він подякував Путіну за те, що той заявив, що застосує зброю масового ураження у разі нападу на Білорусь.

"Щойно вони [НАТО] нападають на нас, ми використовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується", – сказав Лукашенко.

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Самопроголошений президент Білорусі також "помріяв", що Росія, у разі можливої відповіді Заходу, застосує увесь свій ядерний арсенал та зазначив, що у такому випадку – "це вже світова війна".

Він зазначив, що "червоною лінією" для Білорусі є державний кордон.

"Наступили на неї – відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося", – додав він.

Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

У відповідь на це, у ЄС заявили, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Владіміра Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.