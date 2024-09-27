Лукашенко вслед за Путиным "пугает" Запад ядерным оружием и говорит о "красных линиях"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вслед за главой Кремля Владимиром Путиным пригрозил Западу ядерным оружием.

Об этом сообщает "БЕЛТА", передает "Европейская правда".

Как отмечается, он поблагодарил Путина за то, что тот заявил, что применит оружие массового поражения в случае нападения на Беларусь.

"Как только они [НАТО] нападают на нас, мы используем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", – сказал Лукашенко.

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Самопровозглашенный президент Беларуси также "помечтал", что Россия, в случае возможного ответа Запада, применит весь свой ядерный арсенал и отметил, что в таком случае – "это уже мировая война".

Он отметил, что "красной линией" для Беларуси является государственная граница.

"Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся", – добавил он.

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

В ответ на это, в ЕС заявили, что новые угрозы Путина о применении ядерного оружия против неядерных стран – еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию ЕС относительно продолжения поддержки Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.