Орбан звинуватив ЄС в ударі по "національній гордості" Північної Македонії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю звинуватив посадовців Євросоюзу в тому, що вони завдали удару по "національній гордості" Північної Македонії, ще більше відтермінувавши заявку країни на вступ.

Про це Орбан сказав під час візиту до Північної Македонії, його цитує агентство АР, пише "Європейська правда".

Коментарі Орбана з'явилися після повідомлень про те, що посли ЄС, які зібралися в середу в Брюсселі, вирішили прискорити процес вступу до ЄС сусідньої Албанії, але не Північної Македонії. Досі ці дві країни рухалися разом.

Орбан заявив, що було б "великою помилкою" розділити ці дві заявки.

Реклама:

"Те, що подається (ЄС), є ударом по національній гордості Північної Македонії", – сказав Орбан.

ЄС розпочав переговори про членство з Албанією та Північною Македонією у 2022 році. Але суперечка з Болгарією затримала заявку Північної Македонії.

Щоб вийти з глухого кута, попередній лівоцентристський уряд у Скоп'є погодився внести до конституції Північної Македонії згадку про болгарську етнічну меншину.

Однак для цього йому не вистачало парламентської більшості, а новий консервативний уряд країни заявляє, що внесе зміни до конституції лише в тому випадку, якщо Болгарія спочатку схвалить членство Північної Македонії в ЄС.

У четвер угорський лідер разом з десятком членів кабінету міністрів розпочав дводенний візит до Північної Македонії. Переговори стосувалися економічної співпраці та нелегальної міграції.

Прем'єр-міністр Північної Македонії розлючено відреагував на повідомлення про те, що на шляху його країни до вступу в ЄС виникла нова перешкода через суперечку з Болгарією.

Читайте також – Поступки заради членства: якою ціною Північна Македонія відновила рух до ЄС.