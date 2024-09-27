Орбан обвинил ЕС в ударе по "национальной гордости" Северной Македонии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу обвинил чиновников Евросоюза в том, что они нанесли удар по "национальной гордости" Северной Македонии, еще больше отсрочив заявку страны на вступление.
Об этом Орбан сказал во время визита в Северную Македонию, его цитирует агентство АР, пишет "Европейская правда".
Комментарии Орбана появились после сообщений о том, что послы ЕС, собравшиеся в среду в Брюсселе, решили ускорить процесс вступления в ЕС соседней Албании, но не Северной Македонии. До сих пор эти две страны двигались вместе.
Орбан заявил, что было бы "большой ошибкой" разделить эти две заявки.
"То, что подается (ЕС), является ударом по национальной гордости Северной Македонии", – сказал Орбан.
ЕС начал переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией в 2022 году. Но спор с Болгарией задержал заявку Северной Македонии.
Чтобы выйти из тупика, предыдущее левоцентристское правительство в Скопье согласилось внести в конституцию Северной Македонии упоминание о болгарском этническом меньшинстве.
Однако для этого ему не хватало парламентского большинства, а новое консервативное правительство страны заявляет, что внесет изменения в конституцию только в том случае, если Болгария сначала одобрит членство Северной Македонии в ЕС.
В четверг венгерский лидер вместе с десятком членов кабинета министров начал двухдневный визит в Северную Македонию. Переговоры касались экономического сотрудничества и нелегальной миграции.
Премьер-министр Северной Македонии разъяренно отреагировал на сообщение о том, что на пути его страны к вступлению в ЕС возникло новое препятствие из-за спора с Болгарией.
Читайте также – Уступки ради членства: какой ценой Северная Македония возобновила движение в ЕС.