Орбан обвинил ЕС в ударе по "национальной гордости" Северной Македонии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу обвинил чиновников Евросоюза в том, что они нанесли удар по "национальной гордости" Северной Македонии, еще больше отсрочив заявку страны на вступление.

Об этом Орбан сказал во время визита в Северную Македонию, его цитирует агентство АР, пишет "Европейская правда".

Комментарии Орбана появились после сообщений о том, что послы ЕС, собравшиеся в среду в Брюсселе, решили ускорить процесс вступления в ЕС соседней Албании, но не Северной Македонии. До сих пор эти две страны двигались вместе.

Орбан заявил, что было бы "большой ошибкой" разделить эти две заявки.

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"То, что подается (ЕС), является ударом по национальной гордости Северной Македонии", – сказал Орбан.

ЕС начал переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией в 2022 году. Но спор с Болгарией задержал заявку Северной Македонии.

Чтобы выйти из тупика, предыдущее левоцентристское правительство в Скопье согласилось внести в конституцию Северной Македонии упоминание о болгарском этническом меньшинстве.

Однако для этого ему не хватало парламентского большинства, а новое консервативное правительство страны заявляет, что внесет изменения в конституцию только в том случае, если Болгария сначала одобрит членство Северной Македонии в ЕС.

В четверг венгерский лидер вместе с десятком членов кабинета министров начал двухдневный визит в Северную Македонию. Переговоры касались экономического сотрудничества и нелегальной миграции.

Премьер-министр Северной Македонии разъяренно отреагировал на сообщение о том, что на пути его страны к вступлению в ЕС возникло новое препятствие из-за спора с Болгарией.

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