Остин: Израиль не информировал США о намерениях нанести удар по штабу "Хезболлы" в Ливане



Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не были заранее предупреждены о намерениях Израиля нанести удар по штабу ливанской группировки "Хезболла" в Бейруте.

Заявление главы американского оборонного ведомства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Остин также отметил, что говорил со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом, когда операция уже началась.

"У нас не было предварительного предупреждения. Мой разговор с министром Галантом состоялся в то время, когда операция фактически уже проводилась", – сказал Остин.

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По его словам, он "вскоре" снова поговорит с министром обороны Израиля для получения обновленной информации.

Глава Пентагона отказался давать какую-либо оценку удару на фоне спекуляций о возможной ликвидации лидера ливанской группировки Саеда Хасана Насраллы.

Он также публично предупредил, что полномасштабная война между "Хезболлой" и Израилем была бы разрушительной для обеих сторон, и вновь призвал к дипломатии.

"Следует избегать полномасштабной войны. Дипломатия остается лучшим путем вперед, и это самый быстрый способ позволить перемещенным израильским и ливанским гражданам вернуться в свои дома по обе стороны границы", – добавил Остин.

Армия обороны Израиля накануне заявила, что нанесла удар по главному штабу и складам "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Недавно министры иностранных дел стран Группы семи предупредили, что события на Ближнем Востоке рискуют втянуть регион в более широкий конфликт, от которого не выиграет ни одна страна.

США решили увеличить присутствие на Ближнем Востоке на фоне нового обострения.