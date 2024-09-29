Тисячі людей протестували у Португалії через зростання цін на житло та орендної плати

Тисячі людей вийшли на вулиці Лісабона та інших міст Португалії в суботу, щоб висловити протест проти стрімкого зростання орендної плати і цін на житло, оскільки зростає розчарування кризою, яка витіснила багатьох з ринку житла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Демонстранти несли плакати з гаслами на кшталт "Я хотів з'їхати з батьківського дому, але орендна плата не дозволила мені" і скандували: "Будинки для життя, а не для спекуляцій".

фото AP

Ріта Сілва з руху "Справедливе життя", який організував протест, розповіла Reuters: "За останні два роки ситуація анітрохи не покращилася".

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Житлова криза в Португалії коріниться в хронічній нестачі доступного житла, що посилюється приїздом заможних іноземців, яких приваблюють права на проживання та податкові пільги. Туристичний бум також призвів до сплеску короткострокової оренди житла, що ще більше стиснуло ринок житла.

Правоцентристський уряд Португалії оголосив про пакет витрат на суму 2 мільярди євро, спрямований на будівництво близько 33 000 будинків до 2030 року, але протестувальники налаштовані насторожено.

"Уряди, що змінюють один одного, пропонують різні політики та пакети заходів, але ми бачимо, що ситуація з житлом продовжує погіршуватися", – сказала Сілва.

Раніше у вересні португальський президент Марсело Ребелу де Соуза застеріг політичні сили, що відсутність згоди стосовно бюджету на 2025 рік може призвести до "політичної та економічної кризи".

Нинішній правоцентристський уряд Португалії на чолі з прем’єром Луїшем Монтенергу, лідером Соціально-демократичної партії, перебуває в меншості й потребує голосів соціалістів – колишньої партії влади – для ухвалення ключових рішень.