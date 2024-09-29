Тысячи людей протестовали в Португалии из-за роста цен на жилье и арендной платы

Тысячи людей вышли на улицы Лиссабона и других городов Португалии в субботу, чтобы выразить протест против стремительного роста арендной платы и цен на жилье, поскольку растет разочарование кризисом, который вытеснил многих с рынка жилья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Демонстранты несли плакаты с лозунгами вроде "Я хотел съехать из родительского дома, но арендная плата не позволила мне" и скандировали: "Дома для жизни, а не для спекуляций".

Рита Силва из движения "Справедливая жизнь", которое организовало протест, рассказала Reuters: "За последние два года ситуация нисколько не улучшилась".

Реклама:

Жилищный кризис в Португалии коренится в хронической нехватке доступного жилья, что усугубляется приездом состоятельных иностранцев, которых привлекают права на проживание и налоговые льготы. Туристический бум также привел к всплеску краткосрочной аренды жилья, что еще больше сжало рынок жилья.

Правоцентристское правительство Португалии объявило о пакете расходов на сумму 2 миллиарда евро, направленном на строительство около 33 000 домов к 2030 году, но протестующие настроены настороженно.

"Сменяющие друг друга правительства предлагают различные политики и пакеты мер, но мы видим, что ситуация с жильем продолжает ухудшаться", – сказала Силва.

Ранее в сентябре португальский президент Марсело Ребелу де Соуза предостерег политические силы, что отсутствие согласия относительно бюджета на 2025 год может привести к "политическому и экономическому кризису".

Нынешнее правоцентристское правительство Португалии во главе с премьером Луишем Монтенергу, лидером Социально-демократической партии, находится в меньшинстве и нуждается в голосах социалистов – бывшей партии власти – для принятия ключевых решений.