Після відставки керівництва німецьких "Зелених" рейтинг партії дещо підріс

Після відставки свого партійного керівництва, німецькі "Зелені" зросли у популярності серед виборців.

Про це свідчать результати опитування Insa Sunday, яке публікує газета Bild am Sonntag, передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"Зелені" отримали 11% голосів в опитуванні, що на один відсотковий пункт більше, ніж тиждень тому. За словами виконавчого директора Insa Германа Бінкерта, партія виграє "від відставки двох своїх голів" Оміда Нуріпура і Рікарди Ланг, які оголосили про свою відставку в середу після низки поганих результатів на виборах.

Інші партії-учасниці коаліції зберегли свої показники з попереднього тижня: СДПН отримала 15%, ВДП все ще має 4%і, таким чином, не долає прохідний бар'єр.

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Наразі найсильнішою силою залишається Християнсько-демократичний союз з незмінними 32%. "Альтернатива для Німеччини" зазнала незначних втрат на один відсотковий пункт порівняно з останнім опитуванням і має 19%. "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) залишився незмінним на рівні 10%, Ліва партія набрала один відсотковий пункт і тепер має 3%.

З понеділка по п'ятницю Insa також опитала 1203 особи для газети Bild am Sonntag про те, за кого б вони проголосували, якби мали змогу обирати наступного канцлера шляхом прямого голосування – на вибір було запропоновано кандидата в канцлери від ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, канцлера Олафа Шольца (СДПН) та міністра економіки Роберта Габека ("Зелені"). Згідно з опитуванням, 35% респондентів проголосували б безпосередньо за Мерца, Шольц отримав би 19%, а Габек – 16%.

Нагадаємо, глава Вільної демократичної партії, що входить до керівної коаліції на чолі з Олафом Шольцом, натякнув на можливий вихід з коаліції, що призведе до розвалу німецького уряду.

У понеділок віцепрезидент Бундестагу від вільних демократів Вольфганг Кубицький спрогнозував, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.