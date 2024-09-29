После отставки руководства немецких "Зеленых" рейтинг партии несколько подрос

После отставки своего партийного руководства, немецкие "Зеленые" выросли в популярности среди избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Insa Sunday, который публикует газета Bild am Sonntag, передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"Зеленые" получили 11% голосов в опросе, что на один процентный пункт больше, чем неделю назад. По словам исполнительного директора Insa Германа Бинкерта, партия выиграет "от отставки двух своих председателей" Омида Нурипура и Рикарды Ланг, которые объявили о своей отставке в среду после ряда плохих результатов на выборах.

Другие партии-участницы коалиции сохранили свои показатели с предыдущей недели: СДПГ получила 15%, СвДП все еще имеет 4% и, таким образом, не преодолевает проходной барьер.

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Сейчас сильнейшей силой остается Христианско-демократический союз с неизменными 32%. "Альтернатива для Германии" понесла незначительные потери на один процентный пункт по сравнению с последним опросом и имеет 19%. "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) остался неизменным на уровне 10%, Левая партия набрала один процентный пункт и теперь имеет 3%.

С понедельника по пятницу Insa также опросила 1203 человека для газеты Bild am Sonntag о том, за кого бы они проголосовали, если бы имели возможность выбирать следующего канцлера путем прямого голосования – на выбор был предложен кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца, канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и министра экономики Роберта Габека ("Зеленые"). Согласно опросу, 35% респондентов проголосовали бы непосредственно за Мерца, Шольц получил бы 19%, а Габек – 16%.

Напомним, глава Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию во главе с Олафом Шольцом, намекнул на возможный выход из коалиции, что приведет к развалу немецкого правительства.

В понедельник вице-президент Бундестага от свободных демократов Вольфганг Кубицкий спрогнозировал, что правительственная коалиция Германии распадется еще до конца этого года.