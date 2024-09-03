Нідерланди наклали понад 30 євро млн штрафу на компанію ШІ за збір зображень обличчя

У Нідерландах регулятор із захисту даних наклав 30,5 млн євро штрафу на американську компанію Clearview AI, яка, як стверджується, зібрала незаконну базу даних із мільярдами фотографій людей.

Про це повідомила нідерландська телекомпанія NOS, передає "Європейська правда".

За словами голови регулятора із захисту даних Алейда Вольфсена, компанія зі штучного інтелекту, що спеціалізується на розпізнаванні облич, зібрала незаконну базу даних із мільярдами фотографій людей.

Він зазначив, що зображення були отримані з інтернету, і за ними можна ідентифікувати людей, наприклад, за зображеннями камер спостереження.

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"Ваша фотографія є в інтернеті, а чия ні? Тоді ви можете потрапити в базу даних Clearview і бути відстеженими", – сказав він.

Незрозуміло, чи збирається компанія сплачувати штрафи, накладені органом із захисту даних, але, як зазначили журналісти, у минулому вона не сплачувала штрафи, накладені, наприклад, Францією.

Нагадаємо, у ЄС з 1 серпня набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

Своєю чергою команда зі стратегічних комунікацій уряду Естонії вирішила шукати до свого складу ще двох експертів у зв’язку з поширенням технологій штучного інтелекту і їхнього використання у тому числі для кампаній дезінформації.