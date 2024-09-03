Нидерланды наложили более 30 млн евро штрафа на компанию ИИ за сбор изображений лица

В Нидерландах регулятор по защите данных наложил 30,5 млн евро штрафа на американскую компанию Clearview AI, которая, как утверждается, собрала незаконную базу данных с миллиардами фотографий людей.

Об этом сообщила нидерландская телекомпания NOS, передает "Европейская правда".

По словам главы регулятора по защите данных Алейда Вольфсена, компания по искусственному интеллекту, специализирующаяся на распознавании лиц, собрала незаконную базу данных с миллиардами фотографий людей.

Он отметил, что изображения были получены из интернета, и по ним можно идентифицировать людей, например, по изображениям камер наблюдения.

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"Ваша фотография есть в интернете, а чья-то нет? Тогда вы можете попасть в базу данных Clearview и быть отслеженными", – сказал он.

Непонятно, собирается ли компания платить штрафы, наложенные органом по защите данных, но, как отметили журналисты, в прошлом она не платила штрафы, наложенные, например, Францией.

Напомним, в ЕС с 1 августа вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.

В свою очередь команда по стратегическим коммуникациям правительства Эстонии решила искать в свой состав еще двух экспертов в связи с распространением технологий искусственного интеллекта и их использования в том числе для кампаний дезинформации.