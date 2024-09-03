У Чехії учениця скоїла напад з ножем у школі: двоє постраждалих

У чеському містечку учениця середньої школи скоїла напад з ножем в одному з класів, двоє дітей постраждали.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці у вівторок 3 вересня у невеликому місті Домажліце у Плзенському краї. Поліція приїхала на виклик в одну із загальноосвітніх шкіл міста.

З того, що відомо на цей час, одна з учениць накинулася на учнів з ножем і поранила двох. Її майже одразу затримали.

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У поліції повідомили, що подальшої небезпеки немає, проте на місці досі залишаються слідчі та кілька патрулів, а мотиви злочину встановлюються.

Неофіційно журналістам повідомили версію, що дівчині 13 років і вона скоїла напад на клас, з якого її виключили через погані оцінки і залишили на другий рік. Постраждалих учнів, хлопця і дівчину, госпіталізували, але загрози для їхнього життя немає.

Оскільки йдеться про неповнолітню, її не можуть залишати під вартою більше ніж на добу, а надалі за рішенням суду помістити у спеціалізовану освітню установу.

Нагадаємо, навесні схожий випадок стався у школі британського Уельсу, дівчина поранила двох вчителів та учня.

Нещодавно повідомляли, що у Чехії відкрили кримінальну справу проти чоловіка та жінки, які майже два роки не зважали на те, що їхня дитина не ходить до школи.