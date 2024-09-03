В Чехии ученица совершила нападение с ножом в школе: двое пострадавших

В чешском городке ученица средней школы совершила нападение с ножом в одном из классов, двое детей пострадали.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром во вторник 3 сентября в небольшом городе Домажлице в Плзенском крае. Полиция приехала на вызов в одну из общеобразовательных школ города.

Из того, что известно на данный момент, одна из учениц набросилась на учеников с ножом и ранила двух. Ее почти сразу задержали.

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В полиции сообщили, что дальнейшей опасности нет, однако на месте до сих пор остаются следователи и несколько патрулей, а мотивы преступления устанавливаются.

Неофициально журналистам сообщили, что девушке 13 лет и она совершила нападение на класс, из которого ее исключили из-за плохих оценок и оставили на второй год.

Пострадавших учеников, парня и девушку, госпитализировали, но угрозы для их жизни нет.

Поскольку речь идет о несовершеннолетней, ее могут оставлять под стражей не более суток, а в дальнейшем по решению суда поместить в специализированное образовательное учреждение.

Напомним, весной похожий случай произошел в школе британского Уэльса, девушка ранила двух учителей и ученика.

Недавно сообщалось, что в Чехии открыли уголовное дело против мужчины и женщины, которые почти два года не обращали внимания на то, что их ребенок не ходит в школу.