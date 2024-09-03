СМИ: В водах Ла-Манша перевернулось судно с мигрантами, 10 погибших

По меньшей мере 10 мигрантов погибли после того, как судно, на котором они находились, перевернулось на пути через Ла-Манш из Франции в Британию.

Об этом сообщила газета La Voix du Nord, передает "Европейская правда".

Сейчас продолжается масштабная операция по спасению более 50 человек.

Борьба с нелегальной иммиграцией является приоритетом как для британского, так и для французского правительств. Тысячи людей прибыли в Британию в этом году на лодках.

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Сообщалось, 27 августа французская полиция обнаружила и задержала почти 60 мигрантов, которые, вероятно, намеревались попасть в Великобританию, во время операций на северо-западном побережье Ла-Манша.

А 29 августа президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал углубить связи с Великобританией в сферах обороны, безопасности, миграции и энергетики после встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Париже.