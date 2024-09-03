Посол ЕС после удара по Полтаве призвала без задержек предоставить Украине необходимое оружие

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила российский удар по военному вузу и больнице в Полтаве днем 3 сентября, призвав Запад как можно быстрее предоставить Украине необходимое оружие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Матернова выразила соболезнования семьям погибших в результате российского ракетного удара украинцев, добавив, что "российскому террору в Украине нет конца".

"Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, дальних ударов, чтобы защитить свой народ – больше никаких проволочек! Россия должна быть остановлена", – подчеркнула посол ЕС.

Реклама:

My heart is with Poltava now. 41 innocent lives brutally murdered, over 180 injured– 🇷🇺terror in 🇺🇦 knows no end. My deepest condolences to the families of the victims. 🇺🇦 needs more air defense systems, long-range strikes to protect its people –no more delays! 🇷🇺 must be stopped – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) September 3, 2024

Как известно, днем 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате утреннего баллистического удара РФ по Полтаве 41 человек погиб и более 180 пострадали.

В МИД Польши после известий из Полтавы призвали привлечь Россию к ответственности, а министр обороны Великобритании выразил соболезнования на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Лондоне.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в свою очередь призвал отменить все ограничения на применение Украиной западного оружия.