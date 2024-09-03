У Саксонії виявили понад 100 сфальсифікованих на місцевих виборах бюлетенів

Поліція німецької федеральної землі Саксонія виявила близько 130 сфальсифікованих бюлетенів, які використовувались під час голосування на регіональних виборах у неділю, 1 вересня.

Про це йдеться в заяві поліції, яку цитує "Європейська правда".

За останньою інформацією, у кількох виборчих округах Дрездена підробили близько 117 бюлетенів. Поліція також вилучила 14 підроблених бюлетенів з двох виборчих округів у районі Радеберг, що на південному заході саксонського округу Баутцен.

Розслідування почали після підозри, що кілька відправлених поштою бюлетенів могли бути змінені та помилково приписані невеликій правоекстремістській партії "Вільна Саксонія".

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В одному з округів Дрездена партія отримала неймовірно високі 10,2% голосів, тоді як її загальний результат – 2,2%.

Окружна виборча комісія Дрездена планує ухвалити рішення щодо кількості недійсних бюлетенів у четвер, 5 вересня, й тоді ж має визначити остаточний результат у восьми виборчих округах міста.

Нагадаємо, загалом у Саксонії за підсумками виборів 1 вересня незначну перевагу здобув правоцентристський Християнсько-демократичний союз із 31,9%.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" опинилась на другому місці з 30,6%. Але після уточнення результатів вона втратила меншість, яка могла б блокувати утворення коаліції без них.

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