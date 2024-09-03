В Саксонии обнаружили более 100 сфальсифицированных на местных выборах бюллетеней

Полиция немецкой федеральной земли Саксония обнаружила около 130 сфальсифицированных бюллетеней, которые использовались во время голосования на региональных выборах в воскресенье, 1 сентября.

Об этом говорится в заявлении полиции, которое цитирует "Европейская правда".

По последней информации, в нескольких избирательных округах Дрездена подделали около 117 бюллетеней. Полиция также изъяла 14 поддельных бюллетеней из двух избирательных округов в районе Радеберг, что на юго-западе саксонского округа Баутцен.

Расследование начали после подозрения, что несколько отправленных по почте бюллетеней могли быть изменены и ошибочно приписаны небольшой правоэкстремистской партии "Свободная Саксония".

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В одном из округов Дрездена партия получила невероятно высокие 10,2% голосов, тогда как ее общий результат – 2,2%.

Окружная избирательная комиссия Дрездена планирует принять решение о количестве недействительных бюллетеней в четверг, 5 сентября, и тогда же должна определить окончательный результат в восьми избирательных округах города.

Напомним, в целом в Саксонии по итогам выборов 1 сентября незначительное преимущество получил правоцентристский Христианско-демократический союз с 31,9%.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" оказалась на втором месте с 30,6%. Но после уточнения результатов она потеряла меньшинство, которое могло бы блокировать образование коалиции без них.

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