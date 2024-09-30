В Греции в результате лесного пожара погибли два человека

В Греции в результате лесного пожара, начавшегося в воскресенье 29 сентября, погибли два человека.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей, передает "Европейская правда".

Как сообщили местные власти, два человека погибли в результате лесного пожара, который, раздутый сильным ветром, неконтролируемо бушевал в понедельник вблизи труднодоступной горной местности в центральном греческом регионе Коринф.

Фото: Reuters

Пресс-секретарь греческой полиции Константина Димоглиду заявила, что найденные тела сильно обгорели и что для их идентификации необходимы лабораторные исследования.

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Пожар привел к эвакуации людей из нескольких сел.

Фото: Reuters

Сотни пожарных при поддержке девяти самолетов боролись с огнем, который вспыхнул в воскресенье, 29 сентября, вблизи приморского города Ксилокастро на полуострове Пелопоннес.

Фото: Reuters

В этом году в Греции зафиксировали самый теплый июль за всю историю наблюдений.

Как ранее сообщалось, Греция выплатит миллионные компенсации пострадавшим от лесного пожара возле Афин.