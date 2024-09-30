В оппозиции Польши появился фаворит на замену Дуде

В рядах польской оппозиционной партии "Право и справедливость" появился фаворит в процессе выбора кандидатов в президенты.

Об этом сообщила в понедельник газета Rzeczpospolitа, пишет "Европейская правда".

Наибольшие шансы на выдвижение имеет глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, который является близким соратником лидера "ПиС" Ярослава Качиньского.

Однако, как анонимно подчеркнули информаторы из разных фракций внутри партии, окончательное решение по его кандидатуре пока не принято.

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Навроцкий представляет молодое поколение политиков, рассматриваемых стратегами "ПиС". Он не скрывает своей готовности принять избирательный вызов, но при условии, что это будет решение руководства партии.

В течение последних недель в СМИ появилось немало спекуляций и противоречивой информации о фаворитах президентской гонки. Председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский не облегчает ситуацию, выдвигая требования к идеальному кандидату.

Сейчас в "ПиС" сформировались две основные группы потенциальных кандидатов. К "младшим" относятся Навроцкий, евродепутат Тобиас Бохенский и депутат Марчин Пшидач.

Ко второй группе относятся политики со стажем, такие как Мариуш Блащак и Матеуш Моравецкий. Но внутрипартийные тенденции указывают на то, что предпочтение отдается более молодому кандидату.

Независимо от того, кто в конечном итоге будет номинирован, ситуация является динамичной и полной неопределенности. Существуют теории, что даже после объявления кандидата весной могут произойти изменения.

Выборы президента Польши – преемника Анджея Дуды – состоятся в 2025 году.

Отметим, один из возможных кандидатов правящей "Гражданской коалиции" и один из потенциальных фаворитов этих выборов – действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

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