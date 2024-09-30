Фінський парламент поки не відмили від фарби, яку розпилили кліматичні активісти

Будівлю парламенту Фінляндії продовжують відмивати від червоної фарби, яку кліматичні активісти розпилили на його колони минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

На колонах будівлі Едускунти ще залишаються сліди червоної фарби. Спершу для очищення вирішили випробувати методи без агресивних хімічних речовин – за допомогою пару під високим тиском, як рекомендувало Агентство у справах музеїв.

Якщо тест не дасть бажаного результату, будуть розглядати більш радикальні методи із застосуванням хімії.

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Орієнтовний кошторис за усунення наслідків акції ще невідомий, але у службі матеріального забезпечення парламенту кажуть, що витрати будуть чималими. Лише робота крана, необхідного для робіт, буде коштувати більше тисячі євро.

Найважче буде відчищати гранітні колони будівлі, зокрема на великій висоті. Сліди на металевих елементах дверей буде усунути простіше.

Нагадаємо, активісти розпилили червону фарбу на колони парламенту у Гельсінкі минулої середи, протестуючи проти видобутку торфу. Акцію організували кілька організацій.

У Британії кліматичних активісток, які облили супом "Соняшники" Ван Гога в Лондоні, засудили до в’язниці. Їхні однодумці після того повторили акцію.