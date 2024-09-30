Финский парламент пока не отмыли от краски, которую распылили климатические активисты

Здание парламента Финляндии продолжают отмывать от красной краски, которую климатические активисты распылили на его колонны на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

На колоннах здания Эдускунты еще остаются следы красной краски. Сначала для очистки решили испытать методы без агрессивных химических веществ – с помощью пара под высоким давлением, как рекомендовало Агентство по делам музеев.

Если тест не даст желаемого результата, будут рассматривать более радикальные методы с применением химии.

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Ориентировочная смета за устранение последствий акции еще неизвестна, но в службе материального обеспечения парламента говорят, что расходы будут немалыми. Только работа крана, необходимого для работ, будет стоить более тысячи евро.

Труднее всего будет отчищать гранитные колонны здания, в частности на большой высоте. Устранить следы на металлических элементах дверей будет проще.

Напомним, активисты распылили красную краску на колонны парламента в Хельсинки в прошлую среду, протестуя против добычи торфа. Акцию организовали несколько организаций.

В Британии климатических активисток, которые облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Лондоне, приговорили к тюрьме. Их единомышленники после того повторили акцию.