Британія про загострення в Лівані: Необхідно відійти від краю прірви

В уряді Великої Британії, коментуючи нове загострення у відносинах між Ізраїлем і Ліваном, заявили, що всі сторони повинні прагнути до деескалації і припинення вогню і що регіон повинен відступити від краю прірви.

Заяву речника британського прем’єра Кіра Стармера наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи останні ізраїльські авіаудари по Лівану, він зазначив, що Лондон "твердо підтримує" право Ізраїлю на самооборону.

"Але наш дуже чіткий сигнал зараз полягає в тому, що всі сторони повинні проявляти стриманість. Ми хочемо, щоб усі сторони відійшли від краю прірви", – зазначив речник.

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В британському уряді наголосили на необхідності уникати будь-якої ескалації.

"Припинення вогню забезпечить простір, необхідний для пошуку політичного рішення, яке необхідне для забезпечення миру в регіоні", – додав речник.

Стармер та інші міністри уряду також закликали британських громадян покинути Ліван комерційними рейсами, поки це ще можливо.

Речник заявив, що уряд працює над усіма планами на випадок непередбачених обставин, необхідних у зв'язку з ситуацією в Лівані.

Нагадаємо, у суботу Армія оборони Ізраїлю оголосила про ліквідацію багаторічного лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок авіаудару по Бейруту, що стало черговим загостренням напруги на Близькому Сході.

Президент США Джо Байден заявив, що планує переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а також вважає, що повномасштабної війни на Близькому Сході потрібно уникнути.

Неофіційно повідомляють, що Білий дім намагається переконати Ізраїль не починати наземну операцію у Лівані, з території якого діє "Хезболла".

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок зібралися на екстрену зустріч щодо ситуації на Близькому Сході.