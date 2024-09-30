Британия об обострении в Ливане: Необходимо отойти от края пропасти

В правительстве Великобритании, комментируя новое обострение в отношениях между Израилем и Ливаном, заявили, что все стороны должны стремиться к деэскалации и прекращению огня и что регион должен отступить от края пропасти.

Заявление спикера британского премьера Кира Стармера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Комментируя последние израильские авиаудары по Ливану, он отметил, что Лондон "твердо поддерживает" право Израиля на самооборону.

"Но наш очень четкий сигнал сейчас заключается в том, что все стороны должны проявлять сдержанность. Мы хотим, чтобы все стороны отошли от края пропасти", – отметил спикер.

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В британском правительстве подчеркнули необходимость избегать любой эскалации.

"Прекращение огня обеспечит пространство, необходимое для поиска политического решения, которое необходимо для обеспечения мира в регионе", – добавил представитель.

Стармер и другие министры правительства также призвали британских граждан покинуть Ливан коммерческими рейсами, пока это еще возможно.

Представитель заявил, что правительство работает над всеми планами на случай непредвиденных обстоятельств, необходимых в связи с ситуацией в Ливане.

Напомним, в субботу Армия обороны Израиля объявила о ликвидации многолетнего лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара по Бейруту, что стало очередным обострением напряжения на Ближнем Востоке.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке нужно избежать.

Неофициально сообщается, что Белый дом пытается убедить Израиль не начинать наземную операцию в Ливане, с территории которого действует "Хезболла".

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник собрались на экстренную встречу по ситуации на Ближнем Востоке.