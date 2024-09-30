У МЗС Польщі відраджували Дуду від поїздки на день народження експрезидента Чехії Земана

МЗС Польщі не рекомендувало польському президенту Анджею Дуді здійснювати візит на день народження колишнього президента Чехії Мілоша Земана.

Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TOK FM, його цитує TVN 24, пише "Європейська правда".

У суботу колишній президент Чехії Мілош Земан відсвяткував свій 80-й день народження. Серед гостей з-за кордону були президенти Польщі, Словаччини та Сербії – Анджей Дуда, Петер Пеллегріні та Александар Вучич, а також прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо. Присутній був і колишній президент Чехії Вацлав Клаус.

Серед чеських гостей переважали політики, пов'язані з табором нинішньої опозиції, передусім з рухом ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Були також представники Комуністичної партії та лідер протестного руху PRO Їржі Райхл.

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фото з facebook-сторінки александара Вучича

Сікорський сказав, що візит Дуди був предметом консультацій з Міністерством закордонних справ.

"Ми не рекомендували цього робити. Я б порадив пану президенту інший вибір друзів", – сказав він.

Міністр оцінив, що візит справив погане враження на Польщу.

"Я думаю, що пан президент вже шкодує про це. Це, напевно, не додає йому авторитету. У Сполучених Штатах пан президент дбав і переслідував інтереси України, яка бореться, а тут він зустрічається з людьми, які мають іншу думку", – сказав глава зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Мілош Земан перебував на посаді президента Чехії два терміни поспіль – десять років. Він запам’ятався проросійською позицією, але після лютого 2022 року став різко критикувати РФ і Владіміра Путіна.

У 2023 році Земан заявив, що він помилився в оцінці Путіна, та назвав це своєю головною невдачею за час перебування на посаді лідера держави.