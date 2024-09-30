В МИД Польши отговаривали Дуду от поездки на день рождения экс-президента Чехии Земана

МИД Польши не рекомендовал польскому президенту Анджею Дуде совершать визит на день рождения бывшего президента Чехии Милоша Земана.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TOK FM, его цитирует TVN 24, пишет "Европейская правда".

В субботу бывший президент Чехии Милош Земан отпраздновал свой 80-й день рождения. Среди гостей из-за рубежа были президенты Польши, Словакии и Сербии – Анджей Дуда, Петер Пеллегрини и Александар Вучич, а также премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Присутствовал и бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

Среди чешских гостей преобладали политики, связанные с лагерем нынешней оппозиции, прежде всего с движением ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Были также представители Коммунистической партии и лидер протестного движения PRO Иржи Райхл.

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фото с facebook-страницы александара Вучича

Сикорский сказал, что визит Дуды был предметом консультаций с Министерством иностранных дел.

"Мы не рекомендовали этого делать. Я бы посоветовал господину президенту другой выбор друзей", – сказал он.

Министр оценил, что визит произвел плохое впечатление на Польшу.

"Я думаю, что господин президент уже жалеет об этом. Это, наверное, не добавляет ему авторитета. В Соединенных Штатах господин президент заботился и преследовал интересы Украины, которая борется, а здесь он встречается с людьми, у которых другое мнение", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, Милош Земан находился на посту президента Чехии два срока подряд – десять лет. Он запомнился пророссийской позицией, но после февраля 2022 года стал резко критиковать РФ и Владимира Путина.

В 2023 году Земан заявил, что он ошибся в оценке Путина, и назвал это своей главной неудачей за время пребывания на посту лидера государства.