У Дуди не бачать нічого незвичайного у поїздці на уродини експрезидента Чехії

Керівник канцелярії президента Польщі з питань міжнародної політики Мєшко Павлак заявив, що не вважає незвичним візит Анджея Дуди до Чехії на святкування дня народження експрезидента цієї країни Мілоша Земана.

Про це, як пише "Європейська правда", Павлак сказав у коментарі РАР.

Представник канцелярії польського президента каже, що "не бачить нічого надзвичайного чи образливого в тому, що Анджей Дуда взяв участь" у святкуванні дня народження Земана.

Він зазначив, що Дуда майже вісім років працював із Земаном "і завжди мав до нього особисту повагу і прихильність", а також що на заході були присутні перші особи інших держав, зокрема Віктор Орбан.

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"Це політик, з яким за абсолютно нормальних обставин лідери зазвичай зустрічаються, сидять за одним столом. Звичайно, з багатьох питань, зокрема й принципових, у нас з ним сьогодні розходяться позиції. Але я абсолютно здивований, що можна говорити про те, що це людина, з якою не можна сидіти за одним столом", – констатує Павлак.

Глава польського МЗС Радослав Сікорський раніше сказав, що його Міністерство радило Анджею Дуді не відвідувати захід.

У суботу колишній президент Чехії Мілош Земан відсвяткував свій 80-й день народження. Серед гостей з-за кордону були президенти Польщі, Словаччини та Сербії, а також прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, Мілош Земан перебував на посаді президента Чехії два терміни поспіль – десять років. Він запам’ятався проросійською позицією, але після лютого 2022 року став різко критикувати РФ і Владіміра Путіна.

У 2023 році Земан заявив, що він помилився в оцінці Путіна, та назвав це своєю головною невдачею за час перебування на посаді лідера держави.