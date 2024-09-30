У Дуды не видят ничего необычного в поездке на день рождения экс-президента Чехии

Руководитель канцелярии президента Польши по вопросам международной политики Мешко Павлак заявил, что не считает необычным визит Анджея Дуды в Чехию на празднование дня рождения экс-президента этой страны Милоша Земана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Павлак сказал в комментарии РАР.

Представитель канцелярии польского президента говорит, что "не видит ничего чрезвычайного или оскорбительного в том, что Дуда принял участие" в праздновании дня рождения Земана.

Он отметил, что Дуда почти восемь лет работал с Земаном "и всегда имел к нему личное уважение и расположение", а также что на мероприятии присутствовали первые лица других государств, в частности Виктор Орбан.

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"Это политик, с которым при абсолютно нормальных обстоятельствах лидеры обычно встречаются, сидят за одним столом. Конечно, по многим вопросам, в том числе и принципиальным, у нас с ним сегодня расходятся позиции. Но я абсолютно удивлен, что можно говорить о том, что это человек, с которым нельзя сидеть за одним столом", – констатирует Павлак.

Глава польского МИД Радослав Сикорский ранее сказал, что его Министерство советовало Анджею Дуде не посещать мероприятие.

В субботу бывший президент Чехии Милош Земан отпраздновал свой 80-й день рождения. Среди гостей из-за рубежа были президенты Польши, Словакии и Сербии, а также премьер-министры Венгрии и Словакии.

Напомним, Милош Земан находился на посту президента Чехии два срока подряд – десять лет. Он запомнился пророссийской позицией, но после февраля 2022 года стал резко критиковать РФ и Владимира Путина.

В 2023 году Земан заявил, что он ошибся в оценке Путина, и назвал это своей главной неудачей за время пребывания на посту лидера государства.