Польща поки не оголошує евакуацію співвітчизників з Лівану

Польща поки не ухвалила рішення про евакуацію поляків з Лівану, де найближчим часом Ізраїль може розпочати наземну операцію проти проіранського угруповання "Хезболла", але підготувала необхідні процедури.

Про це заявив речник польського Міністерства закордонних справ Павел Вронський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами Вронського, МЗС Польщі поки не почав евакуації поляків з Лівану, зокрема польських дипломатів і тих, кому загрожує небезпека з медичних причин.

Він повідомив, що застереження влади від поїздок до Лівану спрацювали, і "у нас немає мандрівників, туристів, різних людей, які опинилися там випадково, тому треба визнати, що поляки виявили багато здорового глузду".

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Речник МЗС Польщі додав, що відомство перебуває у постійному контакті з ліванською заставою, яка "постійно оцінює ситуацію, хто повинен виїхати, хто не повинен виїжджати".

Раніше повідомляли, що літак Бундесверу вивезе з Лівану співробітників посольства Німеччини у зв’язку з ескалацією ситцації на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати отримали від Ізраїлю попередження про обмежене вторгнення на територію Лівану, де базується проіранське угруповання "Хезболла", проти якого ізраїльські сили в останні дні ведуть активну кампанію.

Згодом президент США заявив, що не підтримує наміри Ізраїлю розпочати наземну операцію в Лівані.