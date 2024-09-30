Польша пока не объявляет эвакуацию соотечественников из Ливана

Польша пока не приняла решение об эвакуации поляков из Ливана, где в ближайшее время Израиль может начать наземную операцию против проиранской группировки "Хезболла", но подготовила необходимые процедуры.

Об этом заявил представитель польского Министерства иностранных дел Павел Вронский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам Вронского, МИД Польши пока не начал эвакуации поляков из Ливана, в частности польских дипломатов и тех, кому грозит опасность по медицинским причинам.

Он сообщил, что предостережения властей от поездок в Ливан сработали, и "у нас нет путешественников, туристов, разных людей, которые оказались там случайно, поэтому надо признать, что поляки проявили много здравого смысла".

Реклама:

Представитель МИД Польши добавил, что ведомство находится в постоянном контакте с ливанской заставой, которая "постоянно оценивает ситуацию, кто должен выехать, кто не должен выезжать".

Ранее сообщалось, что самолет Бундесвера вывезет из Ливана сотрудников посольства Германии в связи с эскалацией ситцации на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется проиранская группировка "Хезболла", против которой израильские силы в последние дни ведут активную кампанию.

Впоследствии президент США заявил, что не поддерживает намерения Израиля начать наземную операцию в Ливане.