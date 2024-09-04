В шведской школе стреляли в подростка, полиция задержала подозреваемого

Утром в среду, 4 августа, в школе в Стокгольме стреляли в подростка – правоохранители задержали подозреваемого, ситуация контролируется.

Об этом сообщили агентство Reuters и вещатель SVT со ссылкой на данные представителя полиции, передает "Европейская правда".

Стрельба произошла рано утром в среду в школе на юге Стокгольма, сообщила полиция.

По словам представителя полиции, в результате один человек получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу для лечения.

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"Когда мы прибыли на место, он был в сознании и мог разговаривать", – сказал он и акцентировал, что школа не считается местом преступления, где происходили активные действия.

Правоохранитель добавил, что полиция не ищет дополнительных преступников, а ситуация остается контролируемой.

Полиция начала досудебное расследование по подозрению в покушении на убийство, а также проверяет связь между ранеными и подозреваемым.

Напомним, недавно в Германии осудили 15-летнего подростка за убийство ученика из его школы.

А в апреле этого года произошла стрельба в школе в Финляндии, в результате чего погиб один ребенок и еще двое получили ранения.