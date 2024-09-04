У Німеччині тривають рейди проти мережі торговців людьми

У кількох федеральних землях Німеччини проходять рейди проти підозрюваної банди контрабандистів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами речника Федеральної поліції, рейди проходять у 19 місцях у Тюрингії, Баден-Вюртемберзі, Шлезвіг-Гольштейні, Північному Рейні-Вестфалії та Саксонії-Ангальт. Основна увага приділяється місту Єна в Тюрингії.

Ордери на арешт були видані щодо трьох громадян Сирії та двох громадян Іраку, повідомив речник поліції. Загалом розслідування спрямоване проти 18 підозрюваних, від водіїв до організаційного рівня. Вважається, що вони переправили щонайменше 140 осіб через західнобалканський маршрут у 2023 і 2024 роках.

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За словами речника, загалом було задіяно 340 поліцейських. У Єні цього ранку також були розгорнуті спецпідрозділи федеральної поліції. Були підстави вважати, що від одного з підозрюваних може йти небезпека.

Для контрабанди використовувалися невеликі мікроавтобуси. Людей спочатку розміщували в квартирі в Єні. За словами речника, для оплати використовувався так званий "хавала-банкінг". У цій неформальній платіжній системі готівка передається через посередників.

Слідчі вийшли на слід банди після того, як на західнобалканському маршруті було зупинено кілька транспортних засобів. За словами речника Федеральної поліції, загальна картина склалася з цих окремих випадків. Розслідуванням займається прокуратура міста Гера.

Нагадаємо, 30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану.

29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.