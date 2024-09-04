В Германии продолжаются рейды против сети торговцев людьми

В нескольких федеральных землях Германии проходят рейды против подозреваемой банды контрабандистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По словам представителя Федеральной полиции, рейды проходят в 19 местах в Тюрингии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне, Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии-Анхальт. Основное внимание уделяется городу Йена в Тюрингии.

Ордера на арест были выданы в отношении трех граждан Сирии и двух граждан Ирака, сообщил представитель полиции. В целом расследование направлено против 18 подозреваемых, от водителей до организационного уровня. Считается, что они переправили не менее 140 человек через западнобалканский маршрут в 2023 и 2024 годах.

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По словам представителя, всего было задействовано 340 полицейских. В Йене этим утром также были развернуты спецподразделения федеральной полиции. Были основания полагать, что от одного из подозреваемых может исходить опасность.

Для контрабанды использовались небольшие микроавтобусы. Людей сначала размещали в квартире в Йене. По словам спикера, для оплаты использовался так называемый "хавала-банкинг". В этой неформальной платежной системе наличные передаются через посредников.

Следователи вышли на след банды после того, как на западнобалканском маршруте было остановлено несколько транспортных средств. По словам представителя Федеральной полиции, общая картина сложилась из этих отдельных случаев. Расследованием занимается прокуратура города Гера.

Напомним, 30 августа Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников-граждан Афганистана.

29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.