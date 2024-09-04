У Грузії загинула польська туристка

У Грузії під час прогулянки до водоспаду загинула туристка з Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия", цитуючи Mtavari.

35-річна жінка, туристка з Польщі, загинула під час екскурсії на водоспад Інцира у Цаленджихському муніципалітеті, на північному заході країни.

Жінка оступилася на стежці і впала на каміння в урвищі. Від отриманих травм вона померла на місці.

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