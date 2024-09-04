В Грузии погибла польская туристка

В Грузии во время прогулки к водопаду погибла туристка из Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия", цитируя Mtavari.

35-летняя женщина, туристка из Польши, погибла во время экскурсии на водопад Инцира в Цаленджихском муниципалитете, на северо-западе страны.

Женщина оступилась на тропе и упала на камни в обрыве. От полученных травм она скончалась на месте.

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Полиция изначально расследует событие по ст. 115 уголовного кодекса о "доведении до самоубийства" – как объясняют, в Грузии все случаи неожиданной ненасильственной смерти сначала классифицируют таким образом до окончательного выяснения фактов.

Также на этой неделе в окрестностях Тбилиси произошел смертельный случай на железной дороге – поезд столкнулся с технической платформой, оказавшись на одном пути с ней; погибли двое сотрудников железной дороги.

Во французских Альпах во время восхождения на Монблан погиб альпинист из Румынии.