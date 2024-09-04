В Ірландії вчителя ув’язнили за порушення заборони наближатись до школи, де він працював

В Ірландії суд постановив ув’язнити Еноха Берка – вчителя однієї зі шкіл у місті Маллінгар, на захід від Дубліна – через друге порушення судової заборони наближатись до закладу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Берка відсторонили від викладання у школі в Маллінгарі ще у 2022 році через критику "трансгендерної ідеології" та після того, як він відмовився звертатись до трансгендерного учня на нове ім’я, яке він обрав.

Після цього вчителя звільнили, але він подав апеляцію і продовжував приходити до школи. Через порушення судової заборони не наближатись до закладу його ув’язнили на 400 днів. У червні Берк вийшов із в’язниці.

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Наприкінці серпня, коли в Ірландії розпочався навчальний рік, відсторонений вчитель знову почав ходити до закладу. Школа поскаржилась до Високого суду країни.

Той виніс вирок на користь школи, відкинувши аргументи вчителя про те, що його нібито змушують мовчати через християнські переконання.

"Кожного законослухняного громадянина ображає той факт, коли людина, на яку поширюється судова постанова, в односторонньому порядку вирішує, що її слід ігнорувати", – констатував суддя Високого суду Ірландії.

Нагадаємо, нещодавнє опитування громадської думки у Франції засвідчило, що більшість батьків і викладачів вважають теперішній рівень знань учнів гіршим, ніж 10 років тому.

Крім того, у серпні в боснійському місті Санський Мост співробітник школи влаштував стрілянину, вбивши трьох своїх колег.