У Боснії та Герцеговині працівник школи влаштував стрілянину: троє загиблих

У боснійському місті Санський Мост співробітник школи влаштував стрілянину, вбивши трьох своїх колег.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Як з'ясувалося, співробітник середньої школи застрелив директора, секретаря та вчителя. Їх застрелив шкільний асистент.

За інформацією журналістів, працівник вже якийсь час мав розбіжності з керівництвом школи і раніше скаржився на дискримінацію.

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Стосовно нього було порушено дисциплінарне провадження і сьогодні вранці, за неофіційною інформацією, він шукав людей, які були у цих дисциплінарних комісіях.

Нападник увірвався на збори викладачів і відкрив по них вогонь.

Інформацію про стрілянину для Oslobođenje підтвердив представник МВС Аднан Беганович.

"Я можу підтвердити, що в школі застосовувалася вогнепальна зброя, троє людей були вбиті і одна серйозно поранена. Усі інші подробиці стануть відомими після розслідування", – сказав Беганович.

Нагадаємо, у квітні сталась стрілянина у школі у Фінляндії, в результаті чого загинула одна дитина та ще двоє зазнали поранень.

А у Німеччині нещодавно засудили 15-річного хлопця до восьми років і шести місяців ув'язнення в колонії для неповнолітніх за вбивство 14-річного учня з його школи.