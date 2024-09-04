В Ирландии учителя посадили за нарушение запрета приближаться к школе, где он работал

В Ирландии суд постановил посадить Эноха Берка – учителя одной из школ в городе Маллингар, к западу от Дублина – из-за второго нарушения судебного запрета приближаться к заведению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Берка отстранили от преподавания в школе в Маллингаре еще в 2022 году из-за критики "трансгендерной идеологии" и после того, как он отказался обращаться к трансгендерному ученику новым именем, которое он выбрал.

После этого учителя уволили, но он подал апелляцию и продолжал приходить в школу. Из-за нарушения судебного запрета не приближаться к заведению его посадили на 400 дней. В июне Берк вышел из тюрьмы.

Реклама:

В конце августа, когда в Ирландии начался учебный год, отстраненный учитель снова начал ходить в заведение. Школа пожаловалась в Высокий суд страны.

Тот вынес приговор в пользу школы, отвергнув аргументы учителя о том, что его якобы заставляют молчать из-за христианских убеждений.

"Каждого законопослушного гражданина оскорбляет тот факт, когда человек, на которого распространяется судебное постановление, в одностороннем порядке решает, что его следует игнорировать", – констатировал судья Высокого суда Ирландии.

Напомним, недавний опрос общественного мнения во Франции показал, что большинство родителей и преподавателей считают нынешний уровень знаний учеников хуже, чем 10 лет назад.

Кроме того, в августе в боснийском городе Санский Мост сотрудник школы устроил стрельбу, убив трех своих коллег.