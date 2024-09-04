Невизнане Придністров’я прирівняло термін "Трансністрія" до прояву "нацизму"
Законодавчий орган невизнаного Придністров’я у середу, 4 вересня, ухвалив "закон" про заборону використовувати термін "Трансністрія" в регіоні.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Придністровські "депутати" ухвалили поправку до законів про заборону "екстремістської діяльності" та адміністративні правопорушення, запровадивши відповідальність за вживання слова "Трансністрія".
Відтепер у невизнаному Придністров’ї воно прирівнюватиметься до "прояву нацизму" та каратиметься арештом на строк до 15 днів або штрафом до 9000 рублів (майже 24 тисячі гривень).
Поправка водночас передбачає, що вживати термін "Трансністрія" можна, але тільки якщо це "формує негативне ставлення до ідеології нацизму й екстремізму".
Придністровський лідер Вадим Красносельський після голосування заявив про "восторжествування історичної справедливості".
Термін "Трансністрія" ("Задністров'я") увійшов у вжиток ще до Першої світової війни і стосувався територій на лівому березі Дністра, переважно населених молдованами.
Водночас під час Другої світової війни Трансністрією називали губернаторство, куди звозили і де вбивали євреїв та ромів із Румунії та Бессарабії.
У Кишиневі раніше говорили, що наміри самопроголошеного Придністров’я прирівняти термін "Трансністрія" на позначення регіону до "фашизму" є провокацією, яка не відображає історичні реалії.
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