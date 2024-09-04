Невизнане Придністров’я прирівняло термін "Трансністрія" до прояву "нацизму"

Законодавчий орган невизнаного Придністров’я у середу, 4 вересня, ухвалив "закон" про заборону використовувати термін "Трансністрія" в регіоні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Придністровські "депутати" ухвалили поправку до законів про заборону "екстремістської діяльності" та адміністративні правопорушення, запровадивши відповідальність за вживання слова "Трансністрія".

Відтепер у невизнаному Придністров’ї воно прирівнюватиметься до "прояву нацизму" та каратиметься арештом на строк до 15 днів або штрафом до 9000 рублів (майже 24 тисячі гривень).

Реклама:

Поправка водночас передбачає, що вживати термін "Трансністрія" можна, але тільки якщо це "формує негативне ставлення до ідеології нацизму й екстремізму".

Придністровський лідер Вадим Красносельський після голосування заявив про "восторжествування історичної справедливості".

Термін "Трансністрія" ("Задністров'я") увійшов у вжиток ще до Першої світової війни і стосувався територій на лівому березі Дністра, переважно населених молдованами.

Водночас під час Другої світової війни Трансністрією називали губернаторство, куди звозили і де вбивали євреїв та ромів із Румунії та Бессарабії.

У Кишиневі раніше говорили, що наміри самопроголошеного Придністров’я прирівняти термін "Трансністрія" на позначення регіону до "фашизму" є провокацією, яка не відображає історичні реалії.

Читайте також: Настав час ліквідувати Придністров’я. Як для цього має і як не може діяти Україна.