Непризнанное Приднестровье приравняло термин "Транснистрия" к проявлению "нацизма"

Законодательный орган непризнанного Приднестровья в среду, 4 сентября, принял "закон" о запрете использовать термин "Транснистрия" в регионе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Приднестровские "депутаты" приняли поправку к законам о запрете "экстремистской деятельности" и административных правонарушениях, введя ответственность за употребление слова "Транснистрия".

Отныне в непризнанном Приднестровье оно будет приравниваться к "проявлению нацизма" и будет наказываться арестом на срок до 15 дней или штрафом до 9 тысяч рублей (почти 24 тысячи гривен).

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Поправка в то же время предусматривает, что употреблять термин "Транснистрия" можно, но только если это "формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма".

Приднестровский лидер Вадим Красносельский после голосования заявил о "восторжествовании исторической справедливости".

Термин "Транснистрия" ("Заднестровье") вошел в обиход еще до Первой мировой войны и относился к территориям на левом берегу Днестра, преимущественно населенных молдаванами.

В то же время во время Второй мировой войны Транснистрией называли губернаторство, куда свозили и где убивали евреев и ромов из Румынии и Бессарабии.

В Кишиневе ранее говорили, что намерения самопровозглашенного Приднестровья приравнять термин "Транснистрия" для обозначения региона к "фашизму" является провокацией, которая не отражает исторические реалии.

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