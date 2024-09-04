Непризнанное Приднестровье приравняло термин "Транснистрия" к проявлению "нацизма"
Законодательный орган непризнанного Приднестровья в среду, 4 сентября, принял "закон" о запрете использовать термин "Транснистрия" в регионе.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Приднестровские "депутаты" приняли поправку к законам о запрете "экстремистской деятельности" и административных правонарушениях, введя ответственность за употребление слова "Транснистрия".
Отныне в непризнанном Приднестровье оно будет приравниваться к "проявлению нацизма" и будет наказываться арестом на срок до 15 дней или штрафом до 9 тысяч рублей (почти 24 тысячи гривен).
Поправка в то же время предусматривает, что употреблять термин "Транснистрия" можно, но только если это "формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма".
Приднестровский лидер Вадим Красносельский после голосования заявил о "восторжествовании исторической справедливости".
Термин "Транснистрия" ("Заднестровье") вошел в обиход еще до Первой мировой войны и относился к территориям на левом берегу Днестра, преимущественно населенных молдаванами.
В то же время во время Второй мировой войны Транснистрией называли губернаторство, куда свозили и где убивали евреев и ромов из Румынии и Бессарабии.
В Кишиневе ранее говорили, что намерения самопровозглашенного Приднестровья приравнять термин "Транснистрия" для обозначения региона к "фашизму" является провокацией, которая не отражает исторические реалии.
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