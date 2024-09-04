В Риме размышляют над введением платы за посещение известного фонтана Треви

В Риме рассматривают введение платы для туристов за посещение некоторых самых популярных мест, как известный фонтан Треви, с квотами и заблаговременным планированием визита.

Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Советник мэрии по вопросам туризма и массовых мероприятий Алессандро Онорато рассказал, что в городе думают над мерами, которые помогли бы уменьшить потоки туристов у самых известных достопримечательностей.

Реклама:

Он рассказал, что для таких мест, как известный фонтан Треви, это мог бы быть доступ по квотам и с резервацией времени, за символическую плату в размере 1 евро.

Такой подход позволил бы контролировать количество людей, которые одновременно находятся у памятника, и бороться с поеданием пиццы или мороженого в таких местах.

Также в фокусе внимания проблема жилья неготельного типа за небольшую цену, количество которого стремительно растет. В городе считают, что это может создать большое предложение непрезентабельных "каморок" с минимальными условиями, и это ударит по репутации столицы.

В Греции также готовят пакет мер для решения проблем, вызванных массовым туризмом.

Суд испанской Севильи недавно подтвердил право городских властей отключать водоснабжение нелегальным туристическим апартаментам.