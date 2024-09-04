Укр Рус Eng

В Риме размышляют над введением платы за посещение известного фонтана Треви

Новости — Среда, 4 сентября 2024, 18:19 — Мария Емец

В Риме рассматривают введение платы для туристов за посещение некоторых самых популярных мест, как известный фонтан Треви, с квотами и заблаговременным планированием визита.

Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Советник мэрии по вопросам туризма и массовых мероприятий Алессандро Онорато рассказал, что в городе думают над мерами, которые помогли бы уменьшить потоки туристов у самых известных достопримечательностей.

Венеция ограничила размер туристических групп до 25 человек

Реклама:

Он рассказал, что для таких мест, как известный фонтан Треви, это мог бы быть доступ по квотам и с резервацией времени, за символическую плату в размере 1 евро.

Такой подход позволил бы контролировать количество людей, которые одновременно находятся у памятника, и бороться с поеданием пиццы или мороженого в таких местах.

Также в фокусе внимания проблема жилья неготельного типа за небольшую цену, количество которого стремительно растет. В городе считают, что это может создать большое предложение непрезентабельных "каморок" с минимальными условиями, и это ударит по репутации столицы.

В Греции также готовят пакет мер для решения проблем, вызванных массовым туризмом.

Суд испанской Севильи недавно подтвердил право городских властей отключать водоснабжение нелегальным туристическим апартаментам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Туризм
Реклама: