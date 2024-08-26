В Іспанії суд підтримав відключення води квартирам, де нелегально приймають туристів

Суд іспанської Севільї на півдні Іспанії постановив, що міська влада має право відключати водопостачання, яке проходить до нелегальних туристичних апартаментів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

За останній рік місто відключило водопостачання до шести нелегальних квартир для туристів. Троє власників подали апеляцію, але суддя, зважаючи на скарги сусідів на шум, прийняв аргумент міської ради про те, що ці квартири не є місцем проживання власників.

Міська рада Валенсії вважає, що у місті існує 5 тисяч нелегальних квартир – на додаток до 10 тисяч, які приймають туристів з ліцензіями.

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Водопостачання буде відновлено, щойно квартири знову стануть звичайними житловими приміщеннями.

Після закінчення пандемії коронавірусу Севілья із населенням 700 тисяч людей приймає близько 3,5 мільйона відвідувачів на рік, більшість з них – у невеликому історичному центрі.

Останнім часом іспанські міста, такі як Мадрид, Барселона і Валенсія, перебувають під тиском місцевих жителів, які вимагають вирішити проблему масового туризму, що призводить до зростання орендної плати, скорочення ринку оренди нерухомості і витіснення мешканців.

Величезний протест проти масового туризму на Канарських островах у квітні спровокував серію подібних демонстрацій на Майорці, в Гранаді, Малазі та Барселоні.

Зіткнувшись з розгніваними виборцями, навіть консервативні місцеві ради, які раніше відкидали протести як "туризмофобію", були змушені вжити заходів.

На Балеарських островах керівна консервативна Народна партія була змушена створити міжпартійну групу для переосмислення туристичної моделі островів.

Валенсія, якою спільно керують Народна партія та ультраправа партія Vox, запровадила мораторій на видачу нових ліцензій для туристичних апартаментів і планує боротьбу з нелегальними квартирами.

У червні мер Барселони Жауме Колбоні оголосив, що туристичні апартаменти будуть фактично заборонені з 2028 року, коли 10 тисяч легальних квартир не матимуть продовження ліцензії.

Загалом Іспанія йде до рекордного показника іноземних туристів цього року.