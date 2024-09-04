У Польщі впав у озеро малий літак з громадянами Швейцарії
Новини — Середа, 4 вересня 2024, 20:22 —
На заході Польщі зазнав аварії легкий туристичний літак з громадянами Швейцарії.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Служби отримали повідомлення про інцидент близько 12:30 у середу. Легкомоторний літак Cessna 172 впав в озеро Ледніцке, що у західній частині країни неподалік Познані.
Апарат під час падіння перевернувся, але залишився на поверхні води.
На місце вирушили 11 екіпажів пожежників і п’ять рятувальних катерів.
Згодом повідомили, що у літаку було двоє осіб – громадяни Швейцарії віком 68 і 71 рік. Обоє залишились неушкодженими, рятувальники евакуювали їх на берег човнами. Також уточнили, що аварія сталася, коли літак заходив на посадку.
Нагадаємо, в останній день літа одна людина загинула в аварії малого літака на півдні Іспанії.
У Литві наприкінці серпня також сталася аварія малого літака, двоє людей на борту вижили. Тести показали, що один з двох пілотів перед тим вживав алкоголь.