У Польщі впав у озеро малий літак з громадянами Швейцарії

На заході Польщі зазнав аварії легкий туристичний літак з громадянами Швейцарії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Служби отримали повідомлення про інцидент близько 12:30 у середу. Легкомоторний літак Cessna 172 впав в озеро Ледніцке, що у західній частині країни неподалік Познані.

Фото: Повітове управління поліції у Гнєзно

Апарат під час падіння перевернувся, але залишився на поверхні води.

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На місце вирушили 11 екіпажів пожежників і п’ять рятувальних катерів.

Згодом повідомили, що у літаку було двоє осіб – громадяни Швейцарії віком 68 і 71 рік. Обоє залишились неушкодженими, рятувальники евакуювали їх на берег човнами. Також уточнили, що аварія сталася, коли літак заходив на посадку.

Нагадаємо, в останній день літа одна людина загинула в аварії малого літака на півдні Іспанії.

У Литві наприкінці серпня також сталася аварія малого літака, двоє людей на борту вижили. Тести показали, що один з двох пілотів перед тим вживав алкоголь.