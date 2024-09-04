В Польше упал в озеро малый самолет с гражданами Швейцарии

На западе Польши потерпел крушение легкий туристический самолет с гражданами Швейцарии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Службы получили сообщение об инциденте около 12:30 в среду. Легкомоторный самолет Cessna 172 упал в озеро Ледницке, что в западной части страны недалеко от Познани.

Фото: Районное управление полиции в Гнезно

Аппарат при падении перевернулся, но остался на поверхности воды.

Реклама:

На место отправились 11 экипажей пожарных и пять спасательных катеров.

Впоследствии сообщили, что в самолете было два человека – граждане Швейцарии в возрасте 68 и 71 год. Оба остались невредимыми, спасатели эвакуировали их на берег на лодках. Также уточнили, что авария произошла, когда самолет заходил на посадку.

Напомним, в последний день лета один человек погиб в аварии малого самолета на юге Испании.

В Литве в конце августа также произошла авария малого самолета, два человека на борту выжили. Тесты показали, что один из двух пилотов перед тем употреблял алкоголь.